Rocco Casalino ha il covid: è stretto collaboratore di Giuseppe Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) Il covid arriva nelle stanze dei bottoni. Rocco Casalino, stretto collaboratore del premier Giuseppe Conte, è positivo con sintomi. Il contagio è arrivato sabato dopo che, in precedenza, altri due test avevano dato invece esito negativo. Casalino, molto intimo con Conte, avrebbe l’ultimo contatto con il premier martedì scorso. “Ho scoperto sabato sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al covid 19. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone” ha specificato. ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilarriva nelle stanze dei bottoni.del premier, è positivo con sintomi. Il contagio è arrivato sabato dopo che, in precedenza, altri due test avevano dato invece esito negativo., molto intimo con, avrebbe l’ultimo contatto con il premier martedì scorso. “Ho scoperto sabato sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al19. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone” ha specificato. ...

