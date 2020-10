La lettera “straziante” che William ha inviato a Harry | svelato il contenuto

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il principehaa suo fratello, il principe, unastraziante mentre i due sono separati. Ilè statodi recente e mette in luce la natura del loro vero rapporto: rottura, amore fraterno, liti o affetto? Ecco quali sono i veri sentimenti che si celano nel rapporto tra i due figli di Carlo e Lady Diana.: spunta ildellainedita Lo scrittore Omid Scobie ha affermato tempo fa che il principeè “più felice che mai e non sente la mancanza della sua vecchia vita“. L’esperto in faccende reali è anche il co-autore della biografia reale Finding Freedom, che indaga i motivi della ...