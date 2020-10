I due euro introvabili | ecco fino a quanto possono valere!

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Se avete nel portafoglio una moneta da due, osservatela bene prima di spenderla perché potrebbe appartenere un’edizione limitata coniata in occasione di omaggi o anniversari storici e potrebbe valere davvero una fortuna. La moneta da dueè infatti la più utilizzata dai singoli stati per realizzare versioni celebrative. Il sito specializzato Flooxer Now ha stilato la classifica delle monete da duepiù preziose in commercio dal 2004 a oggi. Il loro valore? Da una quindicina diai 1500-2000. – San Marino 2004: anche se non è un paese membro dell’Unionepea, San Marino fa parte dell’zona e nel 2004 furono coniate 110mila monete da duededicate a Bartolomeo ...