Hamilton fa la storia: 92esima vittoria in Portogallo. Mondiale sempre più vicino (Di domenica 25 ottobre 2020) Lewis Hamilton da record: con la vittoria di oggi a Portimao si aggiudica la 92esima gara. Due settimane fa aveva eguagliato il campione Micheal Schumacher, oggi lo ha superato riscrivendo la storia ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) Lewisda record: con ladi oggi a Portimao si aggiudica lagara. Due settimane fa aveva eguagliato il campione Micheal Schumacher, oggi lo ha superato riscrivendo la...

