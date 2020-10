GP Portogallo: Perez, rimonta pazzesca (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Considerando come è iniziata la gara, il settimo posto è un ottimo risultato e possiamo essere orgogliosi della rimonta'. Fa bene Checo Perez a essere soddisfatto della sua gara . Partito quinto e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Considerando come è iniziata la gara, il settimo posto è un ottimo risultato e possiamo essere orgogliosi della'. Fa bene Checoa essere soddisfatto della sua gara . Partito quinto e ...

SkySportF1 : ?? HAMILTON, 1° POSTO E FUGA (30/66 ??) ?? Leclerc 3, super rimonta di Perez Il LIVE ? - FormulaPassion : #F1: #Perez baluardo della #RacingPoint nel #PortugueseGP - MazzoniOut : Attenzione... Hamilton e Bottas in prima fila, con Verstappen e Leclerc dietro... VIA SCATTANO LE VETTURE PER IL GR… - Gianludale27 : Lewis Hamilton vince il GP Portogallo con una grande prestazione. Bottas secondo, Verstappen terzo. Molto bene Lecl… - Formula1WM : Giro 66/0 - Sainz C. guadagna una posizione ai danni di Perez S. #PortugeseGP #F1 -