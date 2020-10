Dpcm, chiuse scuole calcio e corsi sportivi. E i bimbi ripiombano nell'incubo lockdown (Di domenica 25 ottobre 2020) Di nuovo a casa. Senza poter fare sport. chiuse scuole calcio, basket, corsi di nuoto, le palestre di ginnastica, gli impianti sciistici. Si potrà andare al parco sì, ma con le... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Di nuovo a casa. Senza poter fare sport., basket,di nuoto, le palestre di ginnastica, gli impianti sciistici. Si potrà andare al parco sì, ma con le...

rtl1025 : ?? Il premier #Conte firma il nuovo #Dpcm: le misure in vigore per un mese. Stop a #bar e #ristoranti alle 18 ma ape… - Linkiesta : Bar, ristoranti e pizzerie aperti fino a mezzanotte, sale da ballo chiuse, feste con massimo sessanta persone e riu… - fanpage : Coprifuoco alle 22, chiuse palestre e centri estetici. Nuovo Dpcm in arrivo: - veracegossip : ??? Il presidente Conte ha firmato il nuovo DPCM... Chiuse piscine palestre e teatri. Bar ristoranti aperti dal matt… - BBilanShit : RT @CalcioFinanza: Nuovo #DPCM, gli eventi sportivi tornano a porte chiuse: il testo del decreto -