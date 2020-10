Dpcm 25 ottobre 2020, chiusure: concerti sospesi fino al 24 novembre, sostegno ai lavoratori dello spettacolo (Di domenica 25 ottobre 2020) Non è durato nemmeno una settimana il Dpcm ufficializzato da Giuseppe Conte, la scorsa domenica. Oggi, 25 ottobre 2020, poco prima dell 13.45, il Premier si è collegato in diretta per annunciare ulteriori chiusure per il Paese. Dopo i rumors delle ultime ore su eventuali limitazioni e chiusure, sono state rese note le decisioni per limitare i contagi da Covid-19 in Italia. Tra i settori più colpiti (oltre a quello della ristorazione, palestre e locali), sono stati fermati anche i concerti, all’aperto o al chiuso, fino a nuovo ordine. Il Dpcm firmato in giornata da Conte vale fino al 24 novembre 2020 (escludendo decisioni in essere nelle prossime settimane). E così, dopo ... Leggi su soundsblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Non è durato nemmeno una settimana ilufficializzato da Giuseppe Conte, la scorsa domenica. Oggi, 25, poco prima dell 13.45, il Premier si è collegato in diretta per annunciare ulterioriper il Paese. Dopo i rumors delle ultime ore su eventuali limitazioni e, sono state rese note le decisioni per limitare i contagi da Covid-19 in Italia. Tra i settori più colpiti (oltre a quello della ristorazione, palestre e locali), sono stati fermati anche i, all’aperto o al chiuso,a nuovo ordine. Ilfirmato in giornata da Conte valeal 24(escludendo decisioni in essere nelle prossime settimane). E così, dopo ...

