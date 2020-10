Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: oltre 52mila (Di domenica 25 ottobre 2020) E' record di nuovi contagi di Coronavirus in Francia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati oltre 52mila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità transalpino. Il totale dei casi nel Paese ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) E'dicontagi diin: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati. Lo ha annunciato il ministero della Sanità transalpino. Il totale deinel Paese ...

In Spagna il Consiglio straordinario dei ministri ha approvato un nuovo stato di allarme della durata di 15 giorni. E' il terzo stato di allarme approvato in… Leggi ...

Il virus non molla la stretta neanche sull’Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, la metà dei contagi giornalieri m ...

In Spagna il Consiglio straordinario dei ministri ha approvato un nuovo stato di allarme della durata di 15 giorni. E' il terzo stato di allarme approvato in Spagna. Il virus non molla la stretta neanche sull'Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, la metà dei contagi giornalieri mondiali proviene dall'Europa.