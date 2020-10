Civitanova-Milano: Allianz chiamata all’impresa, Lube per i tre punti (Di domenica 25 ottobre 2020) Cucine Lube Civitanova – Photo Credit: Lega VolleyDomenica 25 ottobre 2020 andrà in scena la settima giornata di Superlega 2020/2021. Grande attesa per Civitanova-Milano, con gli uomini di De Giorgi a caccia di altri tre punti per rimanere in scia alla capolista Perugia. La partita sarà visibile in diretta streaming, sia per gli abbonati di Eleven Sports sia gratuitamente. Scopriamo tutti i dettagli della sfida tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano. Civitanova-Milano: la presentazione del match Civitanova-Milano è senza dubbio uno dei match più attesi della settima giornata di SuperLega 2020/2021. Il match, in programma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Cucine– Photo Credit: Lega VolleyDomenica 25 ottobre 2020 andrà in scena la settima giornata di Superlega 2020/2021. Grande attesa per, con gli uomini di De Giorgi a caccia di altri treper rimanere in scia alla capolista Perugia. La partita sarà visibile in diretta streaming, sia per gli abbonati di Eleven Sports sia gratuitamente. Scopriamo tutti i dettagli della sfida tra Cucine: la presentazione del matchè senza dubbio uno dei match più attesi della settima giornata di SuperLega 2020/2021. Il match, in programma ...

Civitanova-Milano è senza dubbio uno dei match più attesi della settima giornata di SuperLega 2020/2021. Il match, in programma domenica 25 ottobre 2020, andrà in scena sul campo dell’Eurosuole Forum ...

La Lube vuole calare il settebello Sfida al vertice contro Milano

I biancorossi scendono in campo oggi alle 18. I biglietti sono andati a ruba, si gioca davanti a 200 spettatori ...

