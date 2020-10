Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus (Di domenica 25 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: ecco il Bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi Coronavirus in Italia: ecco il Bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 25 ottobre. Attualmente positivi: 222.241 (+19.059) Deceduti: 37.338 (+128) Dimessi/Guariti: 266.203 (+2.086) Ricoverati: 13.214 (+799) di cui in Terapia Intensiva: 1.208 (+80) Tamponi: 14.654.002 (+161.880) Totale casi: 525.782 (+21.273, +4,22%) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Emergenza: ecco ilgiornaliero della. Iche emergono dall’analisi diin Italia: ecco ildiramato dallacon idel contagio relativi al 25 ottobre. Attualmente positivi: 222.241 (+19.059) Deceduti: 37.338 (+128) Dimessi/Guariti: 266.203 (+2.086) Ricoverati: 13.214 (+799) di cui in Terapia Intensiva: 1.208 (+80) Tamponi: 14.654.002 (+161.880) Totale casi: 525.782 (+21.273, +4,22%) Leggi su Calcionews24.com

