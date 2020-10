Torneo di Colonia, Sinner eliminato in due set: Zverev in finale (Di sabato 24 ottobre 2020) Colonia, Germania, - Appuntamento con la prima finale nel circuito maggiore rinviato per Jannik Sinner . In Germania, al "bett1HULKS Championships", nuovo Torneo Atp 250 di Colonia, si ferma in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020), Germania, - Appuntamento con la primanel circuito maggiore rinviato per Jannik. In Germania, al "bett1HULKS Championships", nuovoAtp 250 di, si ferma in ...

