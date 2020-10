Tennis, Colonia: Sinner si ferma con Zverev in semfinale (Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

COLONIA (Germania) - Appuntamento con la prima finale nel circuito maggiore rinviato per Jannik Sinner. In Germania, al "bett1HULKS Championships", nuovo torneo Atp 250 di Colonia, si ferma in ...

