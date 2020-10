Ordinanze Covid, Reale contro Mastella: “Scelte offensive dell’intelligenza altrui” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn una nota stampa, Antonio Reale, esponente di Forza Italia ed ex assessore della giunta Mastella, ha commentato le ultime Ordinanze del sindaco. “A leggere le Ordinanze di Mastella si rimane basiti: a prescindere dai calcoli orari, pensare di ridurre il contagio vietando di fermarsi su due o tre strade e piazze è offensivo dell’intelligenza altrui. E soprattutto è offensivo per esercenti, titolari di locali e pub e altri negozi che ieri a Benevento hanno dato una dimostrazione splendida di civiltà, mentre altrove si faceva la guerra. Può sempre pesare tutto sulle loro spalle? Ci sono stati tre mesi per preparare una seconda fase che si sapeva ci sarebbe stata: cosa si è fatto? Nulla. Si è pensato a Città Spettacolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn una nota stampa, Antonio, esponente di Forza Italia ed ex assessore della giunta, ha commentato le ultimedel sindaco. “A leggere ledisi rimane basiti: a prescindere dai calcoli orari, pensare di ridurre il contagio vietando di fermarsi su due o tre strade e piazze è offensivo dell’intelligenza altrui. E soprattutto è offensivo per esercenti, titolari di locali e pub e altri negozi che ieri a Benevento hanno dato una dimostrazione splendida di civiltà, mentre altrove si faceva la guerra. Può sempre pesare tutto sulle loro spalle? Ci sono stati tre mesi per preparare una seconda fase che si sapeva ci sarebbe stata: cosa si è fatto? Nulla. Si è pensato a Città Spettacolo ...

aldocavi : RT @CalaminiciM: Contro il covid : mascherina distanziamento Igiene delle mani seguire ordinanze governative e regionali evitare come l… - SIENANEWS : La Regione sta lavorando a nuove ordinanze per affrontare l'emergenza sanitaria da covid-19, lo aveva annunciato i… - FrancescoRigh10 : RT @Rilievoaiace1: I difensori delle libertà (quali? Quella di infettare gli altri? Non si è ancora capito) generano ancor più confusione d… - Rilievoaiace1 : I difensori delle libertà (quali? Quella di infettare gli altri? Non si è ancora capito) generano ancor più confusi… - bash_qwerty : sono politici semplici.. fanno ordinanze, non fanno controlli... il #covid avanza, chiudono tutto e dicono che la… -