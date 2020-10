Napoli | protesta e scontri contro il lockdown

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protesta

Si va avanti con il rigore”. La Digos ha effettuato due arresti per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti verificatisi nella tarda serata di venerdì a Napoli durante le proteste per le ...Poi non lamentiamoci, è il ragionamento di Matteo Salvini, se succede quello che è accaduto venerdì notte a Napoli, con migliaia di persone scese in piazza per protestare contro l'ipotesi di nuovo ...