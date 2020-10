LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Nakagami davanti nella FP3. Dovizioso cerca il Q2 (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Dovizioso non si sta migliorando… 11.33 Squillo di Maverick Vinales! Risale al sesto posto a 0.698, appena davanti a Petrucci. 11.32 Morbidelli accende un casco rosso al primo settore, poi commette un errore in avvio del terzo intermedio. 11.31 MORBIDELLIIIIIIIII! TERZO a 0.124 da Nakagami. Eccellente prestazione! 11.30 Si rilancia subito anche Dovizioso con le morbide. 11.30 Morbidelli è il primo a ripartire con la coppia di soft. 11.30 QUESTA LA CLASSIFICA QUANDO MANCANO 10 MINUTI AL TERMINE DEL TURNO. 1 30 T. Nakagami 1:47.392 2 20 F. QUARTARARO +0.009 3 42 A. RINS +0.339 4 36 J. MIR +0.570 5 9 D. PETRUCCI +0.704 6 21 F. MORBIDELLI +0.841 7 44 P. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33non si sta migliorando… 11.33 Squillo di Maverick Vinales! Risale al sesto posto a 0.698, appenaa Petrucci. 11.32 Morbidelli accende un casco rosso al primo settore, poi commette un errore in avvio del terzo intermedio. 11.31 MORBIDELLIIIIIIIII! TERZO a 0.124 da. Eccellente prestazione! 11.30 Si rilancia subito anchecon le morbide. 11.30 Morbidelli è il primo a ripartire con la coppia di soft. 11.30 QUESTA LA CLASSIFICA QUANDO MANCANO 10 MINUTI AL TERMINE DEL TURNO. 1 30 T.1:47.392 2 20 F. QUARTARARO +0.009 3 42 A. RINS +0.339 4 36 J. MIR +0.570 5 9 D. PETRUCCI +0.704 6 21 F. MORBIDELLI +0.841 7 44 P. ...

