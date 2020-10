L’ipotesi di un nuovo Dpcm più duro: verso la zona arancione nazionale, chiusura delle Regioni, coprifuoco dalle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) Un nuovo Dpcm più duro per frenare la corsa dei contagi di Coronavirus potrebbe arrivare già domenica 25 ottobre, non oltre lunedì 26. La speranza del premier Giuseppe Conte di attendere una settimana per un nuovo provvedimento ha dovuto fare i conti con le pressioni che da ieri sono diventate fortissime da parte dei presidenti delle Regioni, a cominciare dalla Campania, e da alcuni ministri, oltre che dagli scienziati che numeri alla mano avvertono che una chiusura più seria del coprifuoco è ormai inevitabile e necessaria. L’accelerazione dei contagi, che ieri hanno sfiorato quota 20 mila con gli ospedali sempre più sotto pressione, sta spingendo il governo verso l’idea di una ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Unpiùper frenare la corsa dei contagi di Coronavirus potrebbe arrivare già domenica 25 ottobre, non oltre lunedì 26. La speranza del premier Giuseppe Conte di attendere una settimana per unprovvedimento ha dovuto fare i conti con le pressioni che da ieri sono diventate fortissime da parte dei presidenti, a cominciare dalla Campania, e da alcuni ministri, oltre che dagli scienziati che numeri alla mano avvertono che unapiù seria delè ormai inevitabile e necessaria. L’accelerazione dei contagi, che ieri hanno sfiorato quota 20 mila con gli ospedali sempre più sotto pressione, sta spingendo il governol’idea di una ...

