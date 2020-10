Lazio | Inzaghi | «Dobbiamo gestire le energie Immobile parla con in gol»

(Di sabato 24 ottobre 2020) Simonecommenta la vittoria contro il Bologna con gol di Luis Alberto e Ciro. Le parole del tecnico dellaSimoneha commentato la vittoria contro il Bologna. Le parole del tecnico dellaai microfoni di DAZN. LA GARA – «Con il Dortmund avevamo speso tanto, sapevamo che era una partita molto difficile. Levanno gestite. È stata una partita a fasi alterne, il Bologna sta raccogliendo poco. Marusic e Leiva non potevano giocare interamente, li ringrazio perché mi hanno fatto quei 35 minuti perché sono stati importanti». I NUOVI – «essere bravi ale forze. In questo momento ho delle problematiche, Radu, Lulic, Milinkovic e Ramos indisponibili che ...

La soddisfazione per il risultato dopo le fatiche di Champions e nonostante una prestazione non scintillante nelle parole di Simone Inzaghi nel postpartita del successo all'Olimpico contro il Bologna: