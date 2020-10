Lancette indietro di un’ora | torna l’ora solare

Leggi su cronachesalerno

dopo 7 mesi. L'ora legale sara' di nuovo in vigore dal prossimo 28 marzo 2021. Il meccanismo di cambio dell'ora che ci ha accompagnato ormai da decenni, dal prossimo anno potrebbe pero' cambiare nei diversi paesi Ue: tra infinite polemiche infatti il Parlamento europeo ha fissato l'addio all'ora legale, lasciando ogni Stato libero di scegliere quale orario mantenere. Intanto pero' quest'anno in questo periodo di ora legale, l'Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricita', pari al consumo medio annuo di circa 150 mila famiglie, con un beneficio economico per il sistema di 66 milioni di euro.