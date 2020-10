Il pranzo tra amici si è trasformato in un focolaio: 15 positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovo focolaio al Pio Albergo Trivulzio 22 ottobre 2020 Il focolaio di medici e infermieri al matrimonio: 10 positivi 19 ottobre 2020 Un pranzo tra amici della scorsa settimana nella zona tra ... Leggi su today (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovoal Pio Albergo Trivulzio 22 ottobre 2020 Ildi medici e infermieri al matrimonio: 1019 ottobre 2020 Untradella scorsa settimana nella zona tra ...

L'allarme è scattato quando un invitato, dopo alcuni giorni, si è sentito poco male ed è andato in ospedale. A quel punto è iniziato il contact tracing ...

È successo in provincia di Treviso, dove alcuni amici, circa una ventina di persone (tutte di mezza età), si sono ritrovate per un pranzo in casa ...

L'allarme è scattato quando un invitato, dopo alcuni giorni, si è sentito poco male ed è andato in ospedale. A quel punto è iniziato il contact tracing ...È successo in provincia di Treviso, dove alcuni amici, circa una ventina di persone (tutte di mezza età), si sono ritrovate per un pranzo in casa ...