GP Portogallo, Leclerc 4° in qualifica: “Felice del lavoro della squadra” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra. Sono 4 GP che dico che ogni volta che portiamo pezzi non cerchiamo miracoli ma piccole cose che un po’ per volta fanno la differenza. Oggi è solo la qualifica, i punti si fanno la domenica e abbiamo visto al Nurburgring che abbiamo fatto più fatica. Qui però è andata meglio, siamo in Q3 con le medie e ci danno speranza per domani“. Così Charles Leclerc, pilota Ferrari che scatterà dalla quarta posizione nel GP del Portogallo. “Ferrari migliorata? Mi sento abbastanza bene con l’auto. Non è più facile da guidare, ma stanno crescendo le performance e questo è positivo – le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Sarà importante fare una buona gara per capire dove ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sono molto contento delsvolto dalla squadra. Sono 4 GP che dico che ogni volta che portiamo pezzi non cerchiamo miracoli ma piccole cose che un po’ per volta fanno la differenza. Oggi è solo la, i punti si fanno la domenica e abbiamo visto al Nurburgring che abbiamo fatto più fatica. Qui però è andata meglio, siamo in Q3 con le medie e ci danno speranza per domani“. Così Charles, pilota Ferrari che scatterà dalla quarta posizione nel GP del. “Ferrari migliorata? Mi sento abbastanza bene con l’auto. Non è più facile da guidare, ma stanno crescendo le performance e questo è positivo – le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Sarà importante fare una buona gara per capire dove ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa e fine prove (?? #FP3) ?? Bottas batte Lewis, Leclerc nella top10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - Ansa_ER : Gp Portogallo: pole a Hamilton, quarto Leclerc. Prima fila tutta Mercedes, 3/o tempo Vestappen, Vettel solo 15/o… - SanMarino_RTV : #F1, in #Portogallo sesta pole di fila per #Hamilton. 4° #Leclerc - sportface2016 : #PortogueseGP | Le parole di #Leclerc nel post qualifica -