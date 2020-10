Crotone, Stroppa: “Serve fare punti e avere continuità” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Come abbiamo vissuto questi giorni di isolamento? In maniera molto serena. Siamo stati bene e gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane. Ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio. Dopo la prova con la Juventus un passo in avanti verso la salvezza? Diciamo che la prova è stata buona. Serve fare punti e avere continuità, non solo di prestazioni ma di punti”. Lo ha dichiarato Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, alla vigilia del match contro il Cagliari, in programma domani alle 12:30. “Dobbiamo fare punti. Dare continuità alle prestazioni e fare meglio ogni cosa. fare come abbiamo fatto con la Juventus – ha ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Come abbiamo vissuto questi giorni di isolamento? In maniera molto serena. Siamo stati bene e gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane. Ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio. Dopo la prova con la Juventus un passo in avanti verso la salvezza? Diciamo che la prova è stata buona. Servecontinuità, non solo di prestazioni ma di”. Lo ha dichiarato Giovanni, allenatore del, alla vigilia del match contro il Cagliari, in programma domani alle 12:30. “Dobbiamo. Dare continuità alle prestazioni emeglio ogni cosa.come abbiamo fatto con la Juventus – ha ...

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.

