Cosa sarà | la recensione | Il diritto ad essere fragili

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ladisarà: Francesco Bruni gira il suo film più personale, riuscendo a farne un film universale; dall'esperienza della sua malattia trae un racconto sullatà, sulla fiducia, sulla famiglia. "Just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was someone else, someone good". Ladisarà, il nuovo film di Francesco Bruni presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita subito nelle sale, il 24 ottobre, inizia come il film stesso, con le parole di Lou Reed. "Proprio un giorno perfetto, mi hai fatto dimenticare di me stesso, credevo diqualcun altro, una persona migliore". Perfect Day irrompe nel film a contrasto, in una scena mentre a Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart) vengono rasati i capelli. Sta per ...