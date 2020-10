Calciomercato Juventus | ritorno di fiamma per il talento olandese

(Di sabato 24 ottobre 2020)pronta a tornare all'”attacco” nelle prossime sessioni di mercato. Obiettivo di Paratici sarebbe ancora il rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri, andando a prendere un bomber di scorta. Dopo l’interessamento delle ultime ore per l’attaccante del porto Marega, il nome sulla lista di Paratici sarebbe quello di unoffensivodel PSV, già cercato durante l’ultima sessione di. LEGGI ANCHE:: Allegri al PSG, con lui anche un centrocampista dellaLEGGI ANCHE:, il Real Madrid lo cede: colpo da 70 milioni Donyell Malen, attaccante del PSV: latorna alla carica per ...

beppebergantin1 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, la frecciata di #DeRossi: 'Se rispettano le regole, come dice #Agnelli, hanno due scudetti in meno' http… - calciomercatoit : ???#Pjanic: 'Porto la #Juventus nel cuore' - Poi la critica a #Sarri - sportli26181512 : Juve, rinnovo Dybala: contatto con l'agente, la situazione: La ?Juventus continua a parlare con...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'ex Roma e Juve si trovava in casa insieme ai bambini e i malviventi, coperti dal passamontagna e con la pistola in pugno, gli hanno intimato di consegnare tutti i valori. È scattata ovviamente la ...TORINO - Attimi di paura per Dejan Kulusevski. Il calciatore della Juve, terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ...