Avezzano, "morto in auto mentre attendeva il ricovero in ospedale". Inchiesta della Procura (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo hanno portato d'urgenza, in auto, all'ospedale per una crisi respiratoria, ma è morto in coda, mentre aspettava di essere accettato al pronto soccorso. E' la denuncia della moglie e della sorella di Enzo Di Felice, 70 anni, di Luco dei Marsi, sulla cui morte, avvenuta fuori dall'ospedale di Avezzano – in provincia dell'Aquila -, è stata aperta un'Inchiesta della Procura. Secondo fonti dell'Asl citate dall'agenzia Ansa Di Felice è stato soccorso dai medici dopo un quarto d'ora dall'arrivo e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso e se fosse stato ...

