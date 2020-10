Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 18:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA FLAMINIA UN INCIDENTE è LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL MARE ALTRE CODE PIU’ AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’ EUR CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE CENTRO PARLIAMO DEI CANTIERI ATTIVI SULLAFIUMICINO DALLE 22 ALLE 6 ...