Titolo V, il pretesto per un talk show come tanti altri. Non convincono i conduttori (Di sabato 24 ottobre 2020) Era proprio necessario l'ennesimo talk show, soprattutto nel corso di una pandemia in cui già esistono ben poche certezze? Su Rai3 è andata in onda la prima puntata di Titolo V, nelle intenzioni un'occasione per riflettere sulla riforma costituzionale del 2001 alla luce dell'attualità, quando l'opinione pubblica si è accorta che la sanità è una materia di pertinenza regionale. Nella pratica tuttavia Titolo V si è rivelato un talk show come tanti altri in circolazione nella televisione italiana. I due conduttori Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, non sono sembrati molto all'altezza di una prima serata. La prima è parsa troppo ...

Titolo V, il pretesto per un talk show come tanti altri. Non convincono i conduttori

Giraldi a Milano.

Giraldi a Milano. di Dandy Feedback: 73543 \| altri commenti e recensioni di Dandy: domenica 18 ottobre 2020 : Settimo episodio della serie sull'ispettore Giraldi,il primo con il t ...

