Tecnologia | in arrivo nuovo sistema multisensoriale per migliorare la sicurezza sul lavoro

Una nuova Tecnologia "intelligente", in parte indossabile, per la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, che mette insieme sistemi di localizzazione wireless, tecniche di intelligenza artificiale a basso costo energetico e sensori innovativi per rilevare gas nocivi e polveri sottili. È questo il focus di SALVO (multiSensore per il monitoraggio degli Ambienti di lavoro)1, il progetto per realizzare un sistema multisensoriale che ENEA, Università di Catania e STMicroelectronics svilupperanno nei prossimi tre anni per il monitoraggio e la sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'ottica della cosiddetta "Fabbrica Intelligente".

Arriva sul mercato italiano ‘Crea&Ticket ... lanciare una nuova azienda sul mercato italiano, ma questa soluzione tecnologica in realtà risponde a molti bisogni di questa fase così delicata.

Svolta per le telecomunicazioni, arriva il controllo della luce

La branca delle telecomunicazioni è forse una delle branche della tecnologia di maggiore importanza al giorno d'oggi, essa sostanzialmente e come si evince anche dal nome, si occupa di progettare tutt ...

