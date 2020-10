Serie B, tris dell’Empoli al Pisa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Serie B, i risultati della quinta giornata La quinta giornata di Serie B si apre con la netta vittoria dell’Empoli contro il Pisa. Un successo che consente ai toscani di rimanere in vetta alla classifica. Venerdì 23 ottobre 2020Empoli-Pisa 3-1 (12′ Masucci (P), 38′ Moreo, 75′, 82′ La Mantia) Sabato 24 ottobre 2020Monza-Chievo Verona (ore 14)Pordenone-Reggina (ore 14)Reggiana-Cittadella rinviataSalernitana-Ascoli (ore 14)Spal-Vicenza (ore 14)Virtus Entella-Vicenza (ore ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato.B, i risultati della quinta giornata La quinta giornata diB si apre con la netta vittoria dell’Empoli contro il. Un successo che consente ai toscani di rimanere in vetta alla classifica. Venerdì 23 ottobre 2020Empoli-3-1 (12′ Masucci (P), 38′ Moreo, 75′, 82′ La Mantia) Sabato 24 ottobre 2020Monza-Chievo Verona (ore 14)Pordenone-Reggina (ore 14)Reggiana-Cittadella rinviataSalernitana-Ascoli (ore 14)Spal-Vicenza (ore 14)Virtus Entella-Vicenza (ore ...

ILOVEPACALCIO : #SerieB: tris dell'#Empoli nel derby col #Pisa - il finale - Ahoneststarfish : Bene raga letto anche l'epilogo di quello che succede 5 anni dopo dalla morte di Tris e che dire, non mi è piaciuto… - ioAbruzzeseDOC : @LucaMarelli72 e la serie B in settimana che ha scatenato polemiche...quindi tris A-B-A - StampToscana : Serie C: tris toscano al vertice, Arezzo tragica situazione - StampToscana - sportli26181512 : Vidal, Hakimi, Lukaku più il jolly Eriksen, Conte si arma per sfatare il tabù Europa: Vidal, Hakimi, Lukaku più il… -