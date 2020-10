Salvini torna a parlare di idrossicolorochina e plasmaterapia, Burioni gli spiega l’inconsistenza di queste ‘cure’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le evidenze scientifiche hanno smontato (da tempo) i facili entusiasmi: l’idrossiclorochina non è una cura efficace per contrastate il Covid-19 e la plasmaterapia (o terapia al plasma iperimmune) non ha fornito prove solide sulla sua effettiva incisività contro la malattia. Nonostante questo, il leader della Lega torna a martellare su questo tema (già sostenuto tra i mesi di marzo e aprile), parlando di rimedi efficaci. Ma le cose non sono andate così e Burioni contro Salvini spiega i motivi per cui le due ‘cure’ citate dal leader del Carroccio non possano essere protocollate. LEGGI ANCHE > Vaccino Pfizer, Burioni festeggia l’ipotesi di approvazione all’uso di emergenza a fine novembre «Altra proposta concreta ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le evidenze scientifiche hanno smontato (da tempo) i facili entusiasmi: l’idrossiclorochina non è una cura efficace per contrastate il Covid-19 e la(o terapia al plasma iperimmune) non ha fornito prove solide sulla sua effettiva incisività contro la malattia. Nonostante questo, il leader della Legaa martellare su questo tema (già sostenuto tra i mesi di marzo e aprile), parlando di rimedi efficaci. Ma le cose non sono andate così econtroi motivi per cui le due ‘cure’ citate dal leader del Carroccio non possano essere protocollate. LEGGI ANCHE > Vaccino Pfizer,festeggia l’ipotesi di approvazione all’uso di emergenza a fine novembre «Altra proposta concreta ...

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a parlare di Covid-19, minimizzando in parte gli effetti del Coronavirus. In questo momento ci sono tanti contagiati, ma non tanti malati, per fortuna la ...

Ancora una volta la Lombardia si fa trovare impreparata e superficiale. Non è possibile che Trenord faccia il bello e il cattivo tempo senza che la regione batta ciglio. Viene da chiedersi di che cosa ...

