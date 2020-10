Pumpkin Jack - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il progetto dietrorisale a un sempre più lontano 2017. E da allora, Nicolas Meyssonnier non si è mai fermato: il suo gioco offriva inizialmente un'atmosfera più cupa ma, come accaduto anche con il recente remake di Medievil, ha infine optato per un design maggiormente colorato e cartoon, che di orrorifico mantiene, di fatto, solo il folklore a monte della storia.Il Diavolo, annoiato dall'eccessiva pace e bontà del mondo, ha infatti deciso di evocare un inarrestabile esercito di mostri e demoni per distruggere ogni cosa. Purtroppo (?) l'umanità ha trovato un campione, un potentissimo mago apparentemente in grado di fermare l'esercito del Male. Ecco quindi entrare in campo, famoso per aver ingannato più volte il Diavolo in persona quando era ancora in vita e che quindi, ...