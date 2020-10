Neonato messo per errore nella cella frigo dell’obitorio. Trovato dopo 6 ore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli errori dei medici fanno sempre discutere, ma quando coinvolgono dei neonati allora l’indignazione è ancora maggiore. Questa volta i dottori l’hanno combinata davvero grossa. Il personale medico, infatti, si è occupato di una gravidanza di appena 23 settimane. Il bambino, nato prematuro, è stato dichiarato morto e trasportato nella cella frigorifera dell’obitorio. dopo sei ore un dipendente della società di agenzia funebre che si sarebbe dovuta occupare del funerale è andato a prendere il piccolo. Con grandissima sorpresa l’uomo ha sentito il bambino piangere e si è reso conto che il Neonato era ancora vivo. L’episodio, come riferisce il Sun, è avvenuto in ospedale di Puebla, in Messico. In questo momento si stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli errori dei medici fanno sempre discutere, ma quando coinvolgono dei neonati allora l’indignazione è ancora maggiore. Questa volta i dottori l’hanno combinata davvero grossa. Il personale medico, infatti, si è occupato di una gravidanza di appena 23 settimane. Il bambino, nato prematuro, è stato dichiarato morto e trasportatorifera dell’obitorio.sei ore un dipendente della società di agenzia funebre che si sarebbe dovuta occupare del funerale è andato a prendere il piccolo. Con grandissima sorpresa l’uomo ha sentito il bambino piangere e si è reso conto che ilera ancora vivo. L’episodio, come riferisce il Sun, è avvenuto in ospedale di Puebla, in Messico. In questo momento si stanno ...

