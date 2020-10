Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in obitorio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un Neonato ha sorpreso tutti dando segni di vita dopo essere stato dichiarato morto e dopo aver passato 6 ore in una cella frigorifera. Qualcosa di incredibile si è verificato nell’obitorio dell’Hospital General n 20 di Puebla, stato federale del Messico. Lo scorso mercoledì una mamma è stata costretta al ricovero poiché ha avuto delle … Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unha sorpreso tutti dando segni di vitaessere statoaver passato 6 ore in una cella frigorifera. Qualcosa di incredibile si è verificato nell’dell’Hospital General n 20 di Puebla, stato federale del Messico. Lo scorso mercoledì una mamma è stata costretta al ricovero poiché ha avuto delle …

ButtiGrazia : RT @ilgiornale: Sul clamoroso risveglio del neonato dichiarato morto dai medici è stato anche realizzato un video, che sta attualmente impa… - patriziagatto3 : RT @Ettore572: Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in cella frigorifera - LucyMilano92 : RT @Ettore572: Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in cella frigorifera - Acmor3 : RT @Ettore572: Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in cella frigorifera - PisanoVitalba : RT @Ettore572: Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in cella frigorifera -