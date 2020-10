Mondo di mezzo, condanna confermata per Alemanno: “Sono innocente, sentenza in conflitto con la Cassazione” (Di venerdì 23 ottobre 2020) confermata in appello la condanna per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in relazione a uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. In primo grado, il 25 febbraio 2019, l’ex sindaco era stato condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito. Nell’udienza di questa mattina il sostituto procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto, invece, una condanna a 3 anni e 6 mesi per corruzione. Le accuse La vicenda riguarda una presunta corruzione in cui Alemanno è accusato di aver “piegato la sua funzione di sindaco” agli interessi dei “corruttori” Salvatore Buzzi, l’ex “ras” delle cooperative. E dell’ex Nar Massimo Carminati. Ottenendo in cambio, secondo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020)in appello laper l’ex sindaco di Roma Gianniin relazione a uno dei filoni dell’inchiestadi. In primo grado, il 25 febbraio 2019, l’ex sindaco era statoto a sei anni per corruzione e finanziamento illecito. Nell’udienza di questa mattina il sostituto procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto, invece, unaa 3 anni e 6 mesi per corruzione. Le accuse La vicenda riguarda una presunta corruzione in cuiè accusato di aver “piegato la sua funzione di sindaco” agli interessi dei “corruttori” Salvatore Buzzi, l’ex “ras” delle cooperative. E dell’ex Nar Massimo Carminati. Ottenendo in cambio, secondo ...

