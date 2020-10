Matthew McConaughey, le rivelazioni shock: «Ricattato e molestato» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quella di Matthew McConaughey non è stata una vita semplice. Prima di diventare l’attore Premio Oscar che tutti conosciamo, il divo del cinema ha dovuto lasciarsi alle spalle un passato difficile che oggi racconta nel suo libro di memorie, Greenlights, pubblicato il 20 ottobre. A 50 anni l’attore mette nero su bianco i momenti complicati della sua vita: dalla sua prima volta, in cui fu Ricattato per fare sesso a 15 anni, alla violenza subita qualche anno dopo, alla morte del padre, avvenuta mentre faceva sesso con la madre. Matthew McConaughey story sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quella dinon è stata una vita semplice. Prima di diventare l’attore Premio Oscar che tutti conosciamo, il divo del cinema ha dovuto lasciarsi alle spalle un passato difficile che oggi racconta nel suo libro di memorie, Greenlights, pubblicato il 20 ottobre. A 50 anni l’attore mette nero su bianco i momenti complicati della sua vita: dalla sua prima volta, in cui fuper fare sesso a 15 anni, alla violenza subita qualche anno dopo, alla morte del padre, avvenuta mentre faceva sesso con la madre.story sfoglia la gallery ...

