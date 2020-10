La scienziata cinese che dice che il coronavirus è stato creato in laboratorio è collegata a Steve Bannon

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Dal mese di luglio, anche in Italia si sta dando molto spazio a Li-Meng Yan, unadi base a Hong Kong che è fuggita nel Stati Uniti affermando di avere delle prove incontrovertibili che ilsia nato ine che, quindi, abbia una sorta di matrice artificiale. La, in realtà, ha portato avanti un dottorato di ricerca a Hong Kong, ma non si trova affatto ai vertici della ricerca scientifica mondiale come lei stessa ha affermato nel corso delle sue comparsate televisive, una di queste (quella a Fox News) molto seguita. Il suo studio – scritto con un linguaggio scientifico molto accurato e, per questo motivo verosimile – èrifiutato da diverse riviste scientifiche di peso ed è ...