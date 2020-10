Grosseto, crollo del ponte dove morirono tre dipendenti Enel. Due condanne (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due condanne e due assoluzioni al processo a Grosseto per la morte dei tre dipendenti Enel precipitati nel fiume Albegna, nel Grossetano, a causa della voragine apertasi sul ponte di Sant'Andrea per l'... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Duee due assoluzioni al processo aper la morte dei treprecipitati nel fiume Albegna, nel Grossetano, a causa della voragine apertasi suldi Sant'Andrea per l'...

Flavr7 : RT @iltirreno: ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo del pont… - nicuzzo : RT @iltirreno: ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo del pont… - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo del pont… - DimezzatiS : RT @iltirreno: ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo del pont… - sil_viar0 : RT @iltirreno: ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo del pont… -

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto crollo Grosseto, crollo del ponte dove morirono tre dipendenti Enel. Due condanne LA NAZIONE Grosseto, crollo del ponte dove morirono tre dipendenti Enel. Due condanne

Condannati un dipendente della Costrade, società che aveva in appalto la manutenzione e la segnaletica delle strade provinciali, e un funzionario del settore viabilità della Provincia, entrambi imputa ...

Due condanne e due assoluzioni per la tragedia del ponte di Marsiliana

Il figlio di una delle tre vittime: «Volevano far credere che fosse colpa loro, ma adesso la verità è venuta fuori» ...

Condannati un dipendente della Costrade, società che aveva in appalto la manutenzione e la segnaletica delle strade provinciali, e un funzionario del settore viabilità della Provincia, entrambi imputa ...Il figlio di una delle tre vittime: «Volevano far credere che fosse colpa loro, ma adesso la verità è venuta fuori» ...