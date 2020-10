Giro d’Italia 2020: la diciannovesima tappa partirà da Abbiategrasso e sarà di 120 chilometri (Di venerdì 23 ottobre 2020) La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020 partirà da Abbiategrasso. L’annuncio ufficiale è stato dato dagli organizzatori tramite i canali di comunicazione. Quest’oggi i corridori, che in mattinata hanno protestato per le difficili condizioni meteorologiche, percorreranno un tratto di 120 km fino al traguardo di Asti. Tutti i traguardi volanti dalla partenza in poi saranno attivi. L’inizio è previsto nella prossima ora, ma ancora non si ha un orario ufficiale. The race will restart from Abbiategrasso (MI), keeping active all the intermediate sprints from there on. La corsa ripartirà da Abbiategrasso (MI), mantenendo attivi tutti i traguardi volanti da lì in poi.#Giro ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladeld’Italiapartirà da. L’annuncio ufficiale è stato dato dagli organizzatori tramite i canali di comunicazione. Quest’oggi i corridori, che in mattinata hanno protestato per le difficili condizioni meteorologiche, percorreranno un tratto di 120 km fino al traguardo di Asti. Tutti i traguardi volanti dalla partenza in poi saranno attivi. L’inizio è previsto nella prossima ora, ma ancora non si ha un orario ufficiale. The race will restart from(MI), keeping active all the intermediate sprints from there on. La corsa ripartirà da(MI), mantenendo attivi tutti i traguardi volanti da lì in poi.#...

