GFVIP | atto finale per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo?

Continuano ad appassionare le vicende all'interno della casa del Grande Fratello Vip, che secondo alcuni rumors proseguirà oltre il tempo stabilito, sono infatti previsti nuovi ingressi che potrebbero animare la casa. Protagonisti da settimane Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, i due si definiscono amici speciali ma il pubblico si aspetta molto di più che un rapporto d'affetto platonico. Pierpaolo si è più volte dichiarato senza remore alla conduttrice che ufficialmente appare frenata non per una presunta frequentazione fuori ma per rispetto del figlio che la guarda. Pierpaolo, dapprima disponibile e comprensivo, dopo lo sfogo avuto lunedì scorso post puntata sta provando a comprendere le intenzioni della gieffina che desidera mantenere le ...

Il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha annunciato l’ingresso di tre nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. A dicembre, inoltre, dovrebbero varcar ...

Tommaso Zorzi ha messo in guardia Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci dopo le ultime rivelazioni al Grande Fratello Vip ...

