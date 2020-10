Gasperini: “Con la Samp sarà una prova di resistenza. Nuovi? Lammers fra i più pronti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato proprio qualche minuto fa alla vigilia della partita di sabato pomeriggio in cui la Dea affronterà la Sampdoria. Queste le dichiarazioni più significative dell’allenatore dei nerazzurri: “Dobbiamo dimenticare in fretta la vittoria in Danimarca e concentrarci subito sulla Samp, è titpico delle squadre impegnate in Europa avere questi ritmi. Dobbiamo risintonizzarci in fretta sulla frequenza del campionato, con la Samp sarà una prova di resistenza e di adattamento, fisico e mentale. Ci sono calciatori che hanno giocato troppo, quindi dobbiamo velocizzare l’inserimento dei Nuovi arrivati. Chi è più pronto? In avanti sicuramente Lammers. Ha realizzato due gol e ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gian Pieroha parlato proprio qualche minuto fa alla vigilia della partita di sabato pomeriggio in cui la Dea affronterà ladoria. Queste le dichiarazioni più significative dell’allenatore dei nerazzurri: “Dobbiamo dimenticare in fretta la vittoria in Danimarca e concentrarci subito sulla, è titpico delle squadre impegnate in Europa avere questi ritmi. Dobbiamo risintonizzarci in fretta sulla frequenza del campionato, con lasarà unadie di adattamento, fisico e mentale. Ci sono calciatori che hanno giocato troppo, quindi dobbiamo velocizzare l’inserimento deiarrivati. Chi è più pronto? In avanti sicuramente. Ha realizzato due gol e ha ...

