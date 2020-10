Fulminacci è il protagonista di Indie Jungle (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 24 ottobre Fulminacci è il protagonista di Indie Jungle in prima serata su Sky Arte: un viaggio nella musica del giovane cantautore romano Buona la prima per Indie Jungle! Il format di Sky Arte dedicato alla musica (Indie) dal vivo che sabato scorso ha inaugurato con un live e contenuti speciali di Frah Quintale. Il secondo appuntamento, in programma… L'articolo Fulminacci è il protagonista di Indie Jungle Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 24 ottobreè ildiin prima serata su Sky Arte: un viaggio nella musica del giovane cantautore romano Buona la prima per! Il format di Sky Arte dedicato alla musica () dal vivo che sabato scorso ha inaugurato con un live e contenuti speciali di Frah Quintale. Il secondo appuntamento, in programma… L'articoloè ildiCorriere Nazionale.

Buona la prima per Indie Jungle! Il format di Sky Arte dedicato alla musica (indie) dal vivo che sabato scorso ha inaugurato con un live e contenuti speciali di Frah Quintale. Il secondo appuntamento, ...

Indie Jungle è il nuovo programma di approfondimento musicale di Sky Arte

Indie Jungle è il nuovo programma di approfondimento musicale di Sky Arte e ha debuttato lo scorso 17 ottobre.

