Coronavirus in Lombardia | l’appello di Fontana | “Dobbiamo chiedere un altro sacrificio | state a casa”

"Sono preoccupato con attenzione, è un film che abbiamo già visto e dobbiamo controllare che la situazione non diventi troppo grave. Bisogna avere la collaborazione da parte di tutti i nostri cittadini. Io credo si debba chiedere ai nostri cittadini ancora un grande sforzo": lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che, su Sky TG24, ha lanciato un appello ai cittadini della regione per contenere l'epidemia del Coronavirus. Il presidente ha chiesto "ancora la disponibilità a rispettare certe regole, a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita e che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengono applicate. Ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non ..."

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - PiazzapulitaLA7 : 'Il coronavirus non esiste per chi non lo vive' Dentro gli ospedali della Lombardia. Di nuovo. #Piazzapulita… - RegLombardia : #coronavirus Entra in vigore dalle 23 di questa sera alle 5 del mattino, la limitazione degli spostamenti su tutto… - repubblica : Lombardia, i ristoratori protestano davanti alla Regione fino alle 23.01: 'Così chiudiamo' - Luciana12827144 : RT @marco_gervasoni: Persevera. Forse è meglio che si dimetta. È una mina vagante , ogni volta che parla sono migliaia di voti persi Corona… -