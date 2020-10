Conte: “Non sono preoccupato per i gol subiti. Il nostro modello? Il Liverpool” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonio Conte ha presentato la sfida di domani contro il Genoa e ha toccato diversi argomenti, fra cui quello più attuale dei tanti gol incassati dalla formazione nerazzurra in questo inizio di stagione. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter: “Non sono preoccupato per i gol subiti e per la difesa. Stiamo percorrendo la strada giusta, io e il club siamo felici per il tipo di calcio che stiamo facendo. Possiamo evitare qualche situazione difensiva, alcune reti incassate erano evitabili, ma dobbiamo continuare a tracciare questa strada. Se guardiamo le caratteristiche dei calciatori di quest’anno, è chiaro che giochiamo in modo diverso. Ma possiamo mantenere comunque la nostra identità. Prendo come esempio il Liverpool di Klopp: ha trascorso quattro anni senza vincere e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonioha presentato la sfida di domani contro il Genoa e ha toccato diversi argomenti, fra cui quello più attuale dei tanti gol incassati dalla formazione nerazzurra in questo inizio di stagione. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter: “Nonper i gole per la difesa. Stiamo percorrendo la strada giusta, io e il club siamo felici per il tipo di calcio che stiamo facendo. Possiamo evitare qualche situazione difensiva, alcune reti incassate erano evitabili, ma dobbiamo continuare a tracciare questa strada. Se guardiamo le caratteristiche dei calciatori di quest’anno, è chiaro che giochiamo in modo diverso. Ma possiamo mantenere comunque la nostra identità. Prendo come esempio il Liverpool di Klopp: ha trascorso quattro anni senza vincere e ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Surreale in Senato: Conte parla del Dpcm passato ma non di quello futuro che è già in pr… - fleinaudi : Presidente #Conte lei sa che non amiamo la polemica fine a sé stessa. Ma una frase del genere: “Sono consentite le… - repubblica : Fedez replica a Salvini che si adombra per la telefonata di Conte: 'Parla lui che non usava la mascherina' - cali20192 : @ilfoglio_it Non è Conte che lo esclude, sono le conseguenze che non ne consentono l’adozione - mauro_marley : Ma dai, cosa cazzo dicono????????. Con i 4 schemi cagati di Conte, pure Pellè sembrava un giocatore di calcio. Ibra (pe… -