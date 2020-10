Adele | il primo video dopo la dieta La cantante non si faceva vedere in pubblico da tre anni | “Una meraviglia”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) È irriconoscibile e bellissima, per la prima volta laè apparsa inlae sui social è stato un boom di complimenti per la nuova forma fisica.oltre tredi assenza dalle scene, accendendo l’entusiasmo dei fan e degli utenti social, sul web circola ilpromozionale dell’esibizione che labritca terrà sul palco del programma di punta della NBS Saturday Night Live. “Sono così emozionata e al tempo stesso assolutamente terrorizzata”, ha scritto negli scorsi giornisui social network annunciando la sua partecipazione al Saturday Night Live, trasmissione durante la quale si esibì ...

Adele Saturday Night Live: la cantante di Hello torna sul palco dopo 3 lunghi anni e con ben 30 kg in meno. Il palco dello show Saturday Night Live, di NBC, la ospiterà.La cantante britannica Adele si mostra in abito sexy nel video promozionale per la sua ospitata a Saturday Night Live. Ed è irriconoscibile.