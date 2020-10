A suo carico ci sono in Germania ben 122 inchieste aperte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Italiano arrestato in Francia con l'accusa di aver commesso 160 stupri. Italiano arrestato in Francia: è sospettato di 160 stupri su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Italiano arrestato in Francia con l'accusa di aver commesso 160 stupri. Italiano arrestato in Francia: è sospettato di 160 stupri su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : suo carico Paura sulla statale 613, tir si ribalta e riversa per strada il suo carico di frutta: positivo all'alcol il conducente Corriere Salentino Strasburgo, fermato italiano 52enne ricercato per 160 stupri e aggressioni sessuali

Strasburgo, fermato italiano ricercato per aver commesso 160 stupri e aggressioni sessuali

E’ stato fermato nei pressi di Strasburgo un italiano sospettato di 160 stupri e aggressioni sessuali. Il fermo, riferisce l’agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut, nei pressi del capo ...

