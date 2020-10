A Bologna parte esposto degli autisti: “Troppa gente sui bus, Capienza torni al 50%” (Di venerdì 23 ottobre 2020) BOLOGNA – Sui bus sovraffollati gli autisti Tper si rivolgono ai Nas, all’Ispettorato al lavoro e all’Ausl. L’esposto, inviato anche alla Prefettura di Bologna, porta la firma di Usb lavoro privato, sigla di base che per oggi ha indetto uno sciopero di quattro ore in Emilia-Romagna (tranne nelle aree dove opera Seta). La categoria chiede alle autorità un intervento “urgente” per verificare la situazione e “disporre l’immediata adozione di misure di prevenzione-protezione adeguate per i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico locale dai rischi di esposizione a contagio da Sars-Cov-2”, come si legge nell’atto. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) BOLOGNA – Sui bus sovraffollati gli autisti Tper si rivolgono ai Nas, all’Ispettorato al lavoro e all’Ausl. L’esposto, inviato anche alla Prefettura di Bologna, porta la firma di Usb lavoro privato, sigla di base che per oggi ha indetto uno sciopero di quattro ore in Emilia-Romagna (tranne nelle aree dove opera Seta). La categoria chiede alle autorità un intervento “urgente” per verificare la situazione e “disporre l’immediata adozione di misure di prevenzione-protezione adeguate per i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico locale dai rischi di esposizione a contagio da Sars-Cov-2”, come si legge nell’atto.

