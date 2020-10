Traffico Roma del 22-10-2020 ore 18:00 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalle redazioni rallentamenti per un incidente sulla via Salaria all’altezza di Castel Giubileo per un altro incidente avvenuto su piazza Bologna si viaggia a rilento all’altezza di via Livorno Traffico rallentato sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est allo svincolo di via Togliatti direzione raccordo anulare nuove norme di contenimento covid-19 nella regione Lazio a partire da notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre vita degli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo Salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze situazione di necessità o di emergenza domani venerdì è il 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 l’agitazione interesserà bus ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalle redazioni rallentamenti per un incidente sulla via Salaria all’altezza di Castel Giubileo per un altro incidente avvenuto su piazza Bologna si viaggia a rilento all’altezza di via Livornorallentato sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est allo svincolo di via Togliatti direzione raccordo anulare nuove norme di contenimento covid-19 nella regione Lazio a partire da notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre vita degli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo Salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze situazione di necessità o di emergenza domani venerdì è il 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 l’agitazione interesserà bus ...

_Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma e della DDA Capitolina: arrestati diversi soggetti ritenuti appartene… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - ChiodiDonatella : RT @Frances40322984: Via Gregorio VII #Roma Da due corsie passeremo ad una per fare una ca@@o di pista ciclabile...il traffico raddoppierà… - Frances40322984 : Via Gregorio VII #Roma Da due corsie passeremo ad una per fare una ca@@o di pista ciclabile...il traffico raddoppie… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-10-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-10-2020 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, ancora un autobus a fuoco. Salvo Sottile durissimo con Virginia Raggi: "Presto, ci serve un sindaco" | Video

Ancora un autobus a fuoco a Roma . E' accaduto intorno alle 12.30 di oggi, 22 ottobre, a Gregorio VII dove un mezzo Atac della linea ...

Enav: domani voli regolari a Linate, revocato lo sciopero Unica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Enav informa che lo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Unica per domani 23 ottobre, dalle ore 13 alle ore 17, presso l'aeroporto di Milano L ...

Ancora un autobus a fuoco a Roma . E' accaduto intorno alle 12.30 di oggi, 22 ottobre, a Gregorio VII dove un mezzo Atac della linea ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Enav informa che lo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Unica per domani 23 ottobre, dalle ore 13 alle ore 17, presso l'aeroporto di Milano L ...