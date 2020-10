Sclerosi multipla e gravidanza | una campagna per sostenere le donne

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – ‘SM e gravidanza: Semplicemente Mamma’ e’ la campagna di Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, realizzata con il patrocinio di SIN (Societa’ Italiana Neurologia) e Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), e con il contributo incondizionato di Biogen Italia per dare risposta a tutti i dubbi che sorgono nelle donne affette da sclerosi multipla e che desiderano una gravidanza. L’obiettivo è quello d’informare, accompagnare e guidare le donne in questo percorso che va dalla programmazione della stessa gravidanza all’allattamento. Combattere lo stigma su questa malattia e le false credenze sulla possibilita’ di donne affette da tale patologia di poter portare avanti una gravidanza e’ stata la finalita’ del webinar che si e’ appena concluso. Ad aprire il ciclo degli interventi e’ stata Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, genitorialita’ e opportunita’ della Regione Lombardia: “Iniziative come questa di Onda sono importanti. Negli ultimi anni anche come regione Lombardia abbiamo cercato di fare formazione e informazione per andare a contrastare delle false credenze che per anni hanno occupato dibattiti scientifici e non solo. In Lombardia ci sono 17mila pazienti con SM uomini e donne, ma sappiamo che colpisce maggiormente le donne mettendole appunto nella condizione di essere preoccupate relativamente all’idea di una gravidanza e al suo percorso. In Lombardia soprattutto con la Legge 23 e’ stato tracciato un solco importante nella presa in carico e nella cura non standardizzata a 360° e basata su specifici bisogni del paziente. Tutte queste iniziative vogliono sfatare falsi miti che hanno messo in difficolta’ le donne con Sm, che peraltro possono allattare tranquillamente”.