Perché le chiusure anche localizzate uccidono le imprese Il commento di Pirro

È francamente sconcertante la crescente ansietà con cui molti epidemiologi, organi di stampa ed osservatori politici commentano i dati giornalieri sull'andamento della pandemia, arrivando a chiedere ma anche ad ingiungere (in alcuni casi) minilockdown per quartieri, piazze, o anche di intere città sia pure di minori dimensioni, o di vasti settori produttivi: minilockdown localizzati che, nelle intenzioni di taluni, dovrebbero preludere ad un ormai ritenuto inevitabile lockdown generalizzato nell'intero Paese. E bene ha fatto allora il presidente Conte ad affermare anche al Senato che non è ipotizzabile tale chiusura generale dell'Italia che – è bene che lo comprendano tutti, nessuno escluso – non è in condizioni di reggere economicamente, ancor prima che ...

