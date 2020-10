Nel Barese ecco i numeri del Covid comune per comune (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'onda d'urto della pandemia riguarda ormai tutti i comuni della provincia di Bari. Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da Covid-19. Con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'onda d'urto della pandemia riguarda ormai tutti i comuni della provincia di Bari. Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da-19. Con ...

LaGazzettaWeb : Nel Barese ecco i numeri del Covid comune per comune - infoitsalute : Covid in Puglia, curva contagi stabile: 324 nuovi casi su 5.300 tamponi e altri 2 morti nel Barese. Potenziato il R… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, Decaro: «I coprifuoco nel Barese scatteranno in base all'indice dei contagi» - zazoomblog : Coronavirus Decaro: I coprifuoco nel Barese scatteranno in base allindice dei contagi - #Coronavirus #Decaro:… - solounastella : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, Decaro: «I coprifuoco nel Barese scatteranno in base all'indice dei contagi» -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Barese Coronavirus, Decaro: «I coprifuoco nel Barese scatteranno in base all'indice dei contagi» La Gazzetta del Mezzogiorno Nel Barese ecco i numeri del Covid comune per comune

L’onda d’urto della pandemia riguarda ormai tutti i comuni della provincia di Bari. Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da Covid-19. Con alc ...

“UndiciMetri. Storie di Rigore”: ecco il libro dedicato alla massima punizione calcistica

LATINA – Gli scrittori pontini Cristian Vitali e Maurizio Targa hanno pubblicato sessanta racconti in chiave di rigore: da Platini a Caraballo, da Gullit a Blissett, da Panenka a Totti, da Baggio a Be ...

L’onda d’urto della pandemia riguarda ormai tutti i comuni della provincia di Bari. Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da Covid-19. Con alc ...LATINA – Gli scrittori pontini Cristian Vitali e Maurizio Targa hanno pubblicato sessanta racconti in chiave di rigore: da Platini a Caraballo, da Gullit a Blissett, da Panenka a Totti, da Baggio a Be ...