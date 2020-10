Milano: Fdi, 'su Area B Sala ci ha ascoltati, ora faccia lo stesso per Area C' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Siamo contenti che finalmente Sala abbia ascoltato il nostro appello su Area B, seppure con grave ritardo. Ci auguriamo che, con altrettanto grave ritardo, faccia presto la stessa cosa anche per Area C e i parcheggi a pagamento”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti, l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e il Coordinatore cittadino Stefano Maullu. "Sapevamo fin dalla scorsa primavera che in autunno ci sarebbe stata una seconda ondata della pandemia da Covid e per questo abbiamo sempre chiesto al sindaco Sala di non riaccendere le telecamere di Area B e Area C e di lasciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - "Siamo contenti che finalmenteabbia ascoltato il nostro appello suB, seppure con grave ritardo. Ci auguriamo che, con altrettanto grave ritardo,presto la stessa cosa anche perC e i parcheggi a pagamento”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti, l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e il Coordinatore cittadino Stefano Maullu. "Sapevamo fin dalla scorsa primavera che in autunno ci sarebbe stata una seconda ondata della pandemia da Covid e per questo abbiamo sempre chiesto al sindacodi non riaccendere le telecamere diB eC e di lasciare ...

TV7Benevento : Milano: Fdi, 'su Area B Sala ci ha ascoltati, ora faccia lo stesso per Area C'... - lorenteggio : 'milano #AREAB: #MASCARETTI -#FIDANZA #MAULLU (#FDI): “SALA CI HA ASCOLTATI ANCHE SE CON GRAVE RITARDO. FACCIA LO S… - AntonellaStara3 : @PBerizzi Non mi fanno usare il retweet di Twitter e nemmeno il Twitter Support... Forse dopo aver risposto al tuo… - uomonero23 : La spazzatura che importiamo grazie al #pd ed i loro cagnolini del #m5s. Un grazie anche al sindaco #sala, pericol… - Yogaolic : Coprifuoco #Lombardia, Fdi: «Comune di #Milano disastroso, nulla su trasporti e movida» -